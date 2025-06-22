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فايننشال تايمز: شركات الشحن تراجع المسارات وخطط التأمين بسبب مخاطر مضيق هرمز

مضيق هرمز، فيتو
مضيق هرمز، فيتو

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن مسئولي شركات الشحن البحري العالمية دخلوا في حالة تأهب قصوى نتيجة التصعيد العسكري في منطقة الخليج، ولا سيما بعد الضربات الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية، وقرار البرلمان الإيراني المبدئي بـ إغلاق مضيق هرمز.

 

مضيق هرمز..  خطر على أحد أهم ممرات الطاقة في العالم

يذكر أن مضيق هرمز يحظى بأهمية استراتيجية عالمية كونه يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، وتشير الصحيفة إلى أن أي اضطراب في الملاحة البحرية بالمضيق ستكون له انعكاسات كبيرة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

 

شركات الشحن تراجع المسارات وخطط التأمين بسبب مخاطر مضيق هرمز

ونقلت الصحيفة عن مصادر في قطاع النقل البحري أن شركات كبرى بدأت بالفعل في مراجعة مساراتها التشغيلية وخطط التأمين على السفن والحمولات، في ظل تنامي التهديدات المحتملة سواء من ألغام بحرية أو هجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز.
 

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