الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز

مضيق هرمز، فيتو
مضيق هرمز، فيتو

أفادت وكالة رويترز أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قرار يُجيز إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط عالميًا، في خطوة تصعيدية تعكس التوترات الإقليمية المتزايدة.

 

القرار النهائي بيد أعلى هيئة أمنية في البلاد

رغم موافقة البرلمان، إلا أن تنفيذ القرار لا يزال مرهونًا بموافقة "المجلس الأعلى للأمن القومي" الإيراني، والذي يُعد الجهة المخولة باتخاذ القرارات الإستراتيجية والأمنية العليا في البلاد.

 

أهمية مضيق هرمز عالميًا

ويُعتبر مضيق هرمز شريانًا حيويًا لتجارة النفط والغاز العالمية، حيث يمر من خلاله حوالي 20% من صادرات النفط البحرية في العالم. وأي خطوة لإغلاقه من شأنها أن تُحدث هزات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية وتزيد من التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

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