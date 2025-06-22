مستشار المرشد الإيراني: اللعبة لم تنته بعد.. والمواد المخصبة لا تزال سليمة

قال علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني اية الله خامنئي، في منشور له عبر منصة إكس، إن الضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية لا تعني نهاية المعركة، مضيفًا:"حتى مع افتراض التدمير الكامل للمواقع النووية، فإن اللعبة لم تنته بعد".

المواد المخصبة ما زالت آمنة

وأكد شمخاني أن المواد النووية المخصبة ما زالت سليمة ولم تتأثر بالهجوم، في رسالة واضحة تفيد بأن قدرات إيران النووية لم تُشل، رغم الاستهداف العسكري واسع النطاق.

رسالة تحدٍ من مستشار المرشد الإيراني واستعداد للرد

تعكس تصريحات شمخاني موقفًا تصعيديًا ومليئًا بالتحدي، يُشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بأوراق قوة استراتيجية في الملف النووي، وأن الرد الإيراني قد لا يكون تقليديًا أو مباشرًا، لكنه قادم على الأرجح.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن هناك مؤشرات قوية على أن إيران قامت بنقل معدات حساسة، من بينها كميات من اليورانيوم، من منشأة فوردو النووية قبل الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت الموقع.

وأوضح المسؤولون، أن عملية نقل المواد النووية جرت على ما يبدو قبل وقت قصير من تنفيذ الضربة الأمريكية، في خطوة وُصفت بأنها تحرك استباقي من جانب طهران لتقليل الخسائر ومنع كشف قدراتها النووية الفعلية.

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