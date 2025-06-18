توقعات مخيفة، كيف يتأثر الاقتصاد العالمي في حالة إغلاق مضيق هرمز

مع تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، تزداد المخاوف من أن تلجأ إيران إلى خيار استراتيجي حاسم يتمثل في إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ورغم أن الإغلاق لم يعلن رسميا حتى الآن، إلا أن هذا الاحتمال بات مطروحا بقوة، ويثير تساؤلات واسعة حول التداعيات الاقتصادية العالمية التي قد تترتب عليه.

مضيق هرمز يتحكم في أسعار الطاقة

يمر عبر مضيق هرمز ما يقارب 20% من النفط العالمي المنقول بحرا، وهو شريان حيوي لتصدير النفط من دول الخليج، خاصة السعودية، العراق، والإمارات، فضلا عن الغاز الطبيعي المسال من قطر، وأي تعطيل في هذا الممر سيؤثر بشكل مباشر وسريع على أسواق الطاقة العالمية.

قفزة في أسعار النفط والغاز

في حال أقدمت إيران على إغلاق المضيق، يتوقع أن تقفز أسعار النفط فورا إلى مستويات تتجاوز 120 دولارا للبرميل، وقد تصل إلى 150 دولارا أو أكثر في حال طال أمد الإغلاق أو تعذر توفير بدائل، كما ستشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعات حادة، خاصة في الأسواق الأوروبية والآسيوية، في وقت لا تزال فيه بعض الدول تعاني من تبعات أزمات سابقة في قطاع الطاقة.

اضطرابات في سلاسل التوريد والشحن العالمي

إغلاق المضيق سيجبر شركات الشحن العالمية على تغيير مساراتها البحرية إلى طرق أطول وأكثر تكلفة، ما سينعكس على أسعار النقل والتأمين، ويؤدي إلى تأخير وصول البضائع، خصوصا تلك المرتبطة بالصناعات البتروكيميائية والمعادن والأسمدة، هذه الاضطرابات قد تسهم في رفع أسعار السلع عالميا، وتزيد من ضغوط التضخم.

تأثيرات على الأسواق والاقتصادات

الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال في طور التعافي من صدمات متتالية أبرزها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وقد يواجه أزمة جديدة نتيجة اضطراب إمدادات الطاقة، ومن بين التأثيرات المتوقعة، ارتفاع معدلات التضخم في معظم دول العالم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة في الدول المستوردة للطاقة، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على البنوك المركزية لاتخاذ قرارات معقدة بين كبح التضخم وتحفيز الاقتصاد، وهروب رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة، مثل الذهب والدولار الأمريكي.

تحركات متوقعة وردود دولية

في حال تحقق هذا السيناريو، فإن القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ستتحرك دبلوماسيا وربما عسكريا لضمان حرية الملاحة، كما قد تتدخل أوبك بلس لمحاولة تهدئة الأسواق من خلال زيادة الإنتاج، رغم أن البدائل قد لا تغطي النقص بسرعة كافية.

وتأتي كل هذه التوقعات، لأن إغلاق مضيق هرمز حتى ولو لفترة قصيرة، سيكون له تأثير كارثي محتمل على الاقتصاد العالمي، ومن هنا تتجه الأنظار إلى الساحة السياسية والعسكرية في المنطقة، حيث سيحدد مسار الحرب بين إيران وإسرائيل مدى واقعية هذا السيناريو، وما إذا كان العالم على أعتاب أزمة طاقة جديدة قد تفوق في حدتها الأزمات السابقة.

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