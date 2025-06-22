أخبار الفن اليوم: تفاصيل إخلاء سبيل فنانة كويتية شهيرة بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات، عرض خاص لفيلم "أحمد وأحمد" في هذا الموعد، انتهاء تصوير فيلم "بيج رامي" وطرحه بموسم الصيف

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

أعلن محامي الفنانة الكويتية،شجون الهاجري إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 200 دينار، علي أن يتم وضعها تحت إشراف طبي، وذلك بحسب تصريحاته لبرنامج et بالعربي.



وكانت الفنانة الكويتية شجون الهاجري تصدرت مؤشرات بحث جوجل، عقب إلقاء القبض عليها بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ممنوع تداولها.

يحتفل أبطال فيلم “أحمد وأحمد”، بالعرض الخاصة للعمل، مطلع شهر يوليو المقبل، بإحدى السينمات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يحضر أبطال العمل لمشاهدة الفيلم، مع عدد من الإعلاميين والفنانين

انتهت الفنانة شيرين رضا من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “الشاطر”، الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، حيث تشارك شيرين كضيف شرف مع أبطال الفيلم.



ويخوض الفنان أمير كرارة خلال موسم الصيف السينمائي بفيلم “الشاطر” الذى يلعب من خلاله شخصية مهمة لم يقترب منها من قبل، حيث يقوم بتقديم شخصية الدوبلير لمشاهد الأكشن والخطيرة للنجوم، ومن المفترض أن يشارك في أحد الأعمال خلال الفيلم، ويتعرف خلالها على هنا الزاهد التي تعمل في سيرك، وتنشأ بينهما قصة حب.





احتفل الفنان محمد أنور بعقد قران شقيقه الأصغر “محمود”، حيث نشر عددا من الصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ووجه له تهنئة بتلك المناسبة السعيدة





انتهى الفنان رامز جلال من تصوير مشاهد فيلم “بيج رامي”، بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، حيث احتفل فريق العمل بانتهاء التصوير والتقطوا عددا من الصور التذكارية.





أعلن محامي طليق الفنانة جوري بكر، عن الصلح وإنهاء كافة الخلافات بين موكله رامي زيان والفنانة جوري بكر، بعد نزاعات وصلت إلى ساحات المحاكم، على أحقية حضانة نجلهما.

أحيا الفنان هاني شاكر الذكرى الرابعة عشر لرحيل ابنته “دينا”، التي رحلت عن عالمنا في 22 يونيو عام 2011، بعد صراع مع مرض السرطان.



وكتب شاكر تدوينة قصيرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيها: “ اليوم ذكرى وفاة دينا هاني شاكر.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته”.

من جانب آخر يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي مميز في لبنان يوم 31 يوليو المقبل، وذلك ضمن سلسلة حفلات الصيف التي يحييها نجوم الطرب في مختلف الدول العربية.





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