الأحد 22 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

شيرين رضا تنتهي من تصوير دورها في فيلم "الشاطر"

شيرين رضا
شيرين رضا

انتهت الفنانة شيرين رضا من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم “الشاطر”، الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، حيث تشارك شيرين كضيف شرف مع أبطال الفيلم.

ويخوض الفنان أمير كرارة خلال موسم الصيف السينمائي بفيلم “الشاطر” الذى يلعب من خلاله شخصية مهمة لم يقترب منها من قبل، حيث يقوم بتقديم شخصية الدوبلير لمشاهد الأكشن والخطيرة للنجوم، ومن المفترض أن يشارك في أحد الأعمال خلال الفيلم، ويتعرف خلالها على هنا الزاهد التي تعمل في سيرك، وتنشأ بينهما قصة حب.

 

ظهور أمير كرارة بشخصيته الحقيقية

يظهر أمير كرارة خلال العمل بشخصيته الحقيقية في أحد المشاهد التي يقدمها ضمن عمل سينمائي، فيما يتم عرض العمل يوم 10 يوليو المقبل.

 

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف: أحمد الجندى وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف خالد الصاوى.

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أعمال شيرين رضا شيرين رضا شرين رضا

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