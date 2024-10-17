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ثقافة وفنون

محمد أنور: كنت قلقان من البطولة المطلقة لكن نجاح "ديبو" أبهرني

محمد أنور، فيتو
محمد أنور، فيتو

قال الفنان محمد أنور إنه كان قلقًا للغاية من الإقدام على البطولة المطلقة، خاصة في ظل المنافسات الصعبة التي تشهدها الدراما كل عام، لذلك كان يعتذر دائمًا عن بعض المسلسلات الدرامية التي تعرض عليه للقيام ببطولته.

 

مسلسل ديبو

وأضاف أنور في تصريح خاص لـ “فيتو”، أنه تخلص من ذلك الخوف الذي كان يطارده، عندما عرض عليه سيناريو مسلسل “ديبو”، خاصة أن العمل فكرته جديدة وتجمع بين الواقع والخيال، كما أن أحداثه تدور في إطار كوميدي تشويقي.

 

وأوضح أن شخصية “ديبو” بطل المسلسل تناسب مع أدائه التمثيلي، وتشبهه بشكل كبير، لذلك فإن نجاح المسلسل لم يأتي من فراغ، متابعا: حيث لم يشعر الجمهور أنني أقدم دورًا لا يناسبني.

 

وتابع أنور: أن النجاح الذي حصده مسلسل “ديبو” أبهرني بشكل كبير، حيث تلقى ردود فعل كثيرة من الجمهور في الشارع وعبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

أبطال مسلسل ديبو

 

مسلسل "ديبو"،يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

 

 

العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

 

 

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ديبو أبطال مسلسل ديبو محمد أنور

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