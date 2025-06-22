محمد أنور يحتفل بزفاف شقيقه الأصغر

احتفل الفنان محمد أنور بعقد قران شقيقه الأصغر “محمود”، حيث نشر عددا من الصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ووجه له تهنئة بتلك المناسبة السعيدة

ومن جانب آخر يستعد الفنان محمد أنور لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم “المملكة”، حيث يشارك في بطولة العمل بجانب النجم مصطفى شعبان، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب، ويجسد أنور خلال الأحداث شخصية الصديق المقرب لبطل العمل، في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا.

كما انتهى محمد أنور من تصوير مشاهده في فيلم “بيج رامي” مع النجم رامز جلال، من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم وإخراج محمود كريم، ويشارك في البطولة أيضًا محمد عبد الرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي وآخرون، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي.

وكان آخر ظهور لمحمد أنور على شاشة السينما من خلال فيلم “جوازة توكسيك”، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، ليلى علوي، ملك قورة، تامر هجرس وجوهرة، وحقق الفيلم نجاحًا ملحوظًا على مستوى الإيرادات وقت عرضه.

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