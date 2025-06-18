4 أفلام جديدة في دور العرض السينمائي بشهر يوليو المقبل

تستقبل دور العرض السينمائي المصري، في شهر يوليو المقبل، 4 أفلام جديدة ضمن موسم أفلام صيف 2025، حيث تتنوع هذه الأعمال بين الأكشن والرومانسي والكوميدي وغيرها.

فيلم أحمد وأحمد

ويأتي على رأس هذه الأفلام فيلم “أحمد وأحمد” بطولة النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي، ويتم طرحه في دور العرض السينمائي يوم 2 يوليو المقبل، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.



الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم الشاطر

ثاني الأفلام التي يتم طرحها في شهر يوليو المقبل هو فيلم “الشاطر” بطولة النجم أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد، ويطرح بالسينمات يوم 10 يوليو 2025.

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى، حيث يقدم أمير كرارة شخصية دوبلير فى السينما فيما تلعب هنا شخصية فتاة تعمل في سيرك.

فيلم درويش

ثالث الأفلام التي يتم طرحها في شهر يوليو المقبل، هو فيلم “درويش” والذي يتم طرحه بدور العرض السينمائي يوم 17 يوليو 2025، من بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني.

فيلم "درويش" تعود أحداثه إلى فترة الأربعينات من القرن الماضي، وينتمي لنوعية أعمال الإثارة والتشويق مع لمسات كوميدية، يقدم معالجة درامية مستوحاة من نماذج أسطورية مثل "روبين هود" و"أدهم الشرقاوي"، إذ تدور أحداثه حول شخصية محتال كاريزمى يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر، ليتحول عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص.

الفيلم من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى.

فيلم روكي الغلابة

ورابع الأفلام التي يتم طرحها في شهر يوليو المقبل هو فيلم “روكي الغلابة” بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والفنان محمد ممدوح، ويتم طرحه بدور العرض السينمائي يوم 30 يوليو 2025.

والفيلم بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي، العمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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