السبت 21 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

طرح الأغنية الترويجية لفيلم "أحمد وأحمد"

بوستر الفيلم، فيتو
بوستر الفيلم، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أحمد وأحمد” الأغنية الدعائية للفيلم عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتقدم الأغنية بصوتها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، والمطربة الشعبية بوسي، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم في دور العرض يوم 2 يوليو المقبل.

برومو فيلم أحمد وأحمد

 وفي وقت سابق كانت طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي للفيلم، استعدادا لعرضه في بداية شهر يوليو المقبل. 

وظهر خلال البرومو الفنان أحمد السقا وهو يعمل مدرسا في بداية عمله، وستدور أحداث العمل في إطار أكشن كوميدي، حول الشخصيتين الرئيسيتين للفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي، وتوالت مشاهد الأكشن البسيط، وكذلك الإفيهات الكوميدية من قبل السقا وفهمي. 

 

فيلم أحمد وأحمد

 وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

ويتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.

 

وتأتي عملية الخطف بسبب عمل خاله الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، الذي يعمل مع مافيا خارجية، تقوم بخطف ابن اخته الذي يلعب دوره أحمد فهمي كي يقوم بإتمام إحدى العمليات المتفق عليها.

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هيفاء وهبي وبوسي تقدمان الأغنية الترويجية لفيلم "أحمد وأحمد"

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