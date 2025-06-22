الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس أركان الاحتلال: حققنا إنجازات كبيرة في إيران والمعركة مستمرة

زامير، فيتو
زامير، فيتو

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير مساء اليوم الأحد: إننا حققنا إنجازات كبيرة لا سيما الضربة القوية للبرنامج النووي الإيراني، مضيفا أن المعركة مستمرة وإن هناك أهدافا ما زال علينا أن نضربها.

 

عشرات المواقع العسكرية في ‎إيران

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم مواقع صواريخ وطائرات مسيرة في أصفهان وبوشهر والأهواز ولأول مرة في منطقة يزد بإيران.

وأضاف جيش الاحتلال أن 30 طائرة حربية هاجمت عشرات الأهداف العسكرية في ‎إيران اليوم باستخدام أكثر من 60 قطعة ذخيرة.

 

الهجوم الأمريكي على إيران

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

 

تدمير البرنامج النووي الإيراني

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيث: تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، والضربات لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا الليلة الماضية ضربات محددة الأهداف على 3 منشآت نووية إيرانية، والعملية ضد إيران كانت جريئة ورائعة وتم القضاء على القدرات النووية الإيرانية.

وتابع: الضربات كانت ناجحة وبشكل مذهل وساحق، وترامب أكد باستمرار لأكثر من 10 سنوات أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال إيران ترامب الهجوم الأمريكي على إيران البرنامج النووي الإيراني

مواد متعلقة

نائب الرئيس الأمريكي: سنرد بالمثل إذا قررت إيران توسيع هجماتها

جيش الاحتلال: استهدفنا عشرات المواقع العسكرية في ‎إيران اليوم بـ 30 طائرة حربية

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: تعرضنا لهجومين صاروخيين من إيران

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حظر الأنشطة التعليمية والتجمعات ومراكز العمل

الأكثر قراءة

خروج زوجة حسام حسن من قسم العامرية بعد قرار إخلاء سبيلها بقضية ضرب زوجها

قتلهم أثناء الصلاة، إرهابي يطلق الرصاص على المصلين ويفجر نفسه داخل كنيسة مار إلياس بسوريا

بعد قرار البرلمان الإيراني، ميرسك: سفننا تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز

يوفنتوس يفوز على الوداد بنتيجة 1/4 في كأس العالم للأندية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

هل نقلت إيران موادها النووية قبل ضربات واشنطن؟ وزير الخارجية الأمريكي يرد

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

نيويورك تايمز: إيران نقلت مواد نووية من منشأة فوردو قبل الضربة الأمريكية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

سعر السكر الأحد 22-6-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهروب من الأسد فى المنام وعلاقتها بالتغلب على الأعداء

هل يجوز لحماتي أن يكون معها مفتاح البيت وتدخل علينا دون استئذان؟،عضو بالأزهر تجيب (فيديو)

في ذكرى الهجرة النبوية، سبب وفاة السيدة خديجة بنت خويلد ومكان دفنها

المزيد
الجريدة الرسمية