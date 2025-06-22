إيران تصدم ترامب: المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان تم إخلاؤها منذ فترة

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية فجر اليوم الأحد، أنه تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة.

وقال نائب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حسن عابديني: "إيران أخلت ثلاثة مواقع نووية منذ فترة".

وأضاف عابديني: "استنتاج ترامب بأن إيران لم تعد تمتلك تكنولوجيا نووية خاطئ".

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