الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

إعلام إيراني: إسرائيل تشن غارات على أهداف في 10 مدن

إيران، فيتو
إيران، فيتو

أفادت ‏وكالة فارس الإيرانية، مساء اليوم الأحد، بأن دولة الاحتلال شنت غارات على أهداف في 10 مدن إيرانية.

عشرات المواقع العسكرية في ‎إيران

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم مواقع صواريخ وطائرات مسيرة في أصفهان وبوشهر والأهواز ولأول مرة في منطقة يزد بإيران.

وأضاف جيش الاحتلال أن 30 طائرة حربية هاجمت عشرات الأهداف العسكرية في ‎إيران اليوم باستخدام أكثر من 60 قطعة ذخيرة.

 

الهجوم الأمريكي على إيران

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

 

تدمير البرنامج النووي الإيراني

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيث: تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، والضربات لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا الليلة الماضية ضربات محددة الأهداف على 3 منشآت نووية إيرانية، والعملية ضد إيران كانت جريئة ورائعة وتم القضاء على القدرات النووية الإيرانية.

وتابع: الضربات كانت ناجحة وبشكل مذهل وساحق، وترامب أكد باستمرار لأكثر من 10 سنوات أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي.

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دولة الإحتلال جيش الاحتلال إيران ترامب الهجوم الأمريكي على إيران البرنامج النووي الإيراني

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