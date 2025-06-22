من ورّط من؟!

البعض يرى أن نتنياهو ورّط ترامب ليشارك في ضرب إيران وتدمير برنامجها النووي.. ويرى هؤلاء أن ترامب اضطر لتوجيه ضربة لمفاعلات إيران الثلاث، بعد إلحاح نتنياهو عليه رغم معارضة بعض أنصار حكمه وبعض أنصاره الجمهوريين!



لكننى لست مقتنعا بذلك التحليل والتفسير، وأرى بشكل قاطع أن الذى ورّط نتنياهو هو ترامب.. نعم نتنياهو كان يرغب منذ زمن في ضرب إيران ومفاعلاتها النووية، لكنه كان يدرك أنه لا يستطيع تحقيق هذه الرغبة إلا بمساعدة أمريكا وعونها العسكرى بصفة خاصة..

وقد ظفر بذلك، فبادر بضرب إيران فورا ودون إبطاء، مع تعهد ترامب في الأغلب بالتدخل عسكريا ومشاركة إسرائيل في ضرب إيران بعد بضعة أيام وهو ما حدث بالفعل.



حقيقة الأمر إذن أن ترامب هو الذى استخدم نتنياهو في تحقيق هدفه التخلص من المشروع النووي الإيراني.. ولا ننسى أنه اتخذ مبكرا، وقبل اتخاذ إسرائيل في ضرب إيران تدابير احترازية لحماية القواعد العسكرية المتناثرة في المنطقة، أي أنه كان مبيت النية على مشاركة إسرائيل في ضرب إيران.. وبالطبع نتنياهو فوجئ بقدرات إيران الصاروخية التى وصلت أهدافها داخل إسرائيل، وفي قلب تل أبيب.. فمن ورّط من إذن؟!



ترامب يا سادة استخدم نتنياهو لتحقيق أحد أهدافه في المنطقة، وهو التخلص من النفوذ الإيراني.. هذه هى الحقيقة التى تنطق بها مجريات وتطورات أحداث المنطقة.. لأننا كررنا كثيرا إن إسرائيل هى أداة يستخدمها الأمريكان في المنطقة فلماذا ننسى ذلك الآن ونقول إن نتنياهو ورط ترامب في ضرب إيران؟!

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