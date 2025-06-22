الأحد 22 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

بعد فوزه بجائزة مهرجان البحر الأحمر، عرض فيلم "الزراري الحمر" لأول مرة على ART

فيلم الزراراي الحمر،
فيلم الزراراي الحمر، فيتو

تعرض قناة أفلام ART لأول مرة الليلة، في تمام الساعة التاسعة مساء الفيلم التونسي "الزراري الحمر"،  بطولة كل من: علي الحلي، ياسين الساموني، وداد الدبابي، يونس النوار، سيناريو ناتاشا دي بونشار، بالاشتراك مع درية عاشور، سيلفان كاتيوني ولطفي عاشور.

جدير بالذكر أن الفيلم حصد أهم الجوائز من المهرجانات السينمائية العالمية، منها: جائزتي اليسر الذهبية لأفضل فيلم طويل، في حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، كما فاز مخرج الفيلم لطفي عاشور، بجائزة اليسر لأفضل مخرج، بالإضافة إلى جائزة "التانيت الذهبي" لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بـ "أيام قرطاج السينمائية" في دورتها الـ ٣٥ بتونس العاصمة.

هجوم من تنظيم داعش

تدور أحداث الفيلم حول الطفل أشرف الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، يعمل راعيًا للغنم في شمال تونس الفقير، ويعيش مع ابن عمه المراهق نزار، حيث يتعرضان لهجوم من قبل تنظيم داعش، ويتم قطع رأس «نزار» أمام عينه، ليجد «أشرف نفسه مضطرا لإعادة رأس "نزار" إلى عائلته التي تعيش في حالة عجز تام.

الفيلم يعاد عرضه غدا الاثنين الساعة ٢:٣٠ ظهرا، ويوم الثلاثاء الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

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