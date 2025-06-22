مشاهد لتصاعد الدخان من منشأة نطنز النووية بعد تعرضها لهجوم أمريكي (فيديو)

تداولت وسائل إعلام مشاهد لتصاعد الدخان من منشأة نطنز النووية بعد تعرضها لهجوم أمريكي.

الهجوم الأمريكي على إيران

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

صور متداولة لتصاعد أعمدة الدخان من منشأة نطنز النووية بعد الضربة الأميركية #قناة_العربية pic.twitter.com/lNGMgQzZLD — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 22, 2025

ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالقصف الأمريكي على المنشآت النووية بإيران واصفا ما جرى بالأحداث الشنيعة والذي ستكون له عواقب وخيمة.

وأكد الوزير الإيراني في أول تصريح إيراني من هذا المستوى بعد القصف الأمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية الليلة الماضية، أن إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها.

وقال عراقجي: "ارتكبت الولايات المتحدة انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي بمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية".

وتابع الوزير: "أحداث هذا الصباح شنيعة، وستكون لها عواقب وخيمة، إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.