حياة بلا ضجيج ولا متاعب!

كلما تقدم الإنسان في العمر نضجت تجاربه وصار أكثر ميلًا للهدوء، وإيثارًا للسلام النفسي على الانتصار في كل مرة، عملًا بمبدأ كسب القلوب أولى من كسب المواقف.. مع مرور السنوات وتوالي التجارب، يبدأ الإنسان في إدراك ما لم يكن واضحًا في بدايات الحياة.

لم تعد الانتصارات في النقاشات، أو إثبات الرأي في كل موقف، أمرًا مغريًا كما كان يومًا ما. كلما تقدمنا في العمر، نكتشف أن السلام النفسي أثمن بكثير من صخب الخلافات، وأن الانسحاب أحيانًا لا يعني الضعف، بل قمة الحكمة. فالنضج ليس في عدد السنوات، بل في قدرتك على تجنّب ما لا يستحق القتال من أجله.



يبتعد الإنسان الناضج عن المشاحنات والمعارك اليومية، لا هروبًا، بل سعيًا لحياة أهدأ، أقل ضغوطًا، أكثر عذوبة. لم يعد القلب يحتمل التوترات المصطنعة، ولا العقل يحتمل النزاعات التافهة. فيبحث عن بيئة صحية، لا تسممها السلبية ولا تفسدها الأقنعة. يختار بعناية من يُحيطون به، أولئك الذين لا يحملون سوى القلوب البيضاء، والنيات الطيبة، والدعم الإنساني النبيل.



الهدوء في القلب ليس عجزًا، بل انتصار من لا يريد أن يُهزم بأصوات العالم، وأطماعه ونوازع الشر.. ومع اتساع الرؤية، تتلاشى أهمية بعض الأشياء التي كانت تبدو عظيمة، ويُعاد ترتيب الأولويات، فنفهم أن الحياة أقصر من أن نقضيها في الصراع، وأثمن من أن نهدرها في التبرير أو الغضب..

يكفينا ما تحمله الحياة من كوارث خارجية، فلا داعي لاختراع أزمات داخلية، فما نراه على الشاشات من قتل وإبادة جماعية وحروب طاحنة وزلازل وأوبئة وكوارث طبيعية يكفي لجعل العالم أكثر ألمًا وحزنًا وأقل إنسانية ورحمة..

وتلك ليست الغاية التي خلق الله الناس من أجلها، فالله خلقنا لعبادته وعمارة الأرض بقيم الخير والحق والجمال.. فلماذا يصر البعض على جعل الحياة ساحة صراع ودموية وأنانية ومادية طاغية تسلب الإنسان أعز ما يملك؛ إنسانيته التي صارت في غربة يرثى لها!



ويبقى أن الحكمة لا تأتي فقط من كثرة السنين، بل من تأملها، والقدرة على العيش بنقاء، ورغبة دائمة في السلام.. من إختار الهدوء، فقد إختار الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.