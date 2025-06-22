ليتنا نتجاوب مع مبادرات رئيس جهاز الشروق!

أتفق مع دعوة المهندس بسام محمد الشيخ، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، للمواطنين في المدينة وخصوصًا منطقة إسكان عباد الرحمن، بضرورة الحفاظ على النظافة العامة، ذلك أنها مسئولية الجميع.. فماذا يضير المواطنون لو التزموا مثلًا بوضع القمامة فى صناديقها المخصصة لها، حفاظًا على صحتهم وصحة أبنائهم؟!

فالنظافة ليست ترفًا بل سلوكًا حضاريًّا دعت إليه كل الأديان، فالنظافة من الإيمان؛ إذ هى ضرورة حياة، فالتكلفة الصحية لرمي القمامة في الشوارع عالية جدًا يدفع الناس فاتورتها غالية من صحتهم وتفشي الأمراض بينهم.



وليس كل رؤساء أجهزة المدن الجديدة والأحياء يبدون اهتمامًا كبيرًا بالنظافة، كما لا نجد مثلًا تفعيلًا لمبدأ الثواب والعقاب؛ ولا أنسى يومًا لقاءً جمعني بوزير الحكم المحلي الأسبق الدكتور أحمد زكي بدر حول ضرورة مكافأة رئيس الحي أو جهاز المدينة الذي يجتهد لردم الحفر في الشوارع وما أكثرها في شوارعنا..

ناهيك عن مشكلة بالوعات الصرف التي كثيرًا ما نجدها إما بارزة عن مستوى الشوارع أو منخفضة عنها ما يتسبب في إيذاء المارة وإعاقة حركة المرور، والتسبب في إتلاف السيارات رغم أن إصلاحها أمر هين وغير مكلف..

وأرجو لو أن وزير الإسكان النشط ووزيرة التنمية المحلية التي أثبتت كفاءة في مواقع قيادية عديدة، أرجو أن يعطى الوزيران تعليمات واضحة للمسئولين التنفيذيين بإصلاح تلك البلاعات وبيارات الصرف لتيسير حياة المواطنين، وهو ما سيجد صداه بصورة إيجابية عند الناس بأقل تكلفة.



والحق أن رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق يبدى همة مشكورة في التجاوب مع احتياجات سكان المدينة والنزول للميدان بنفسه ليقف على مدى تقديم الخدمات للناس بجودة وكفاءة عالية لتوفير بيئة نظيفة وآمنة.. لكن ذلك وحده لا يكفى للوصول للنتائج المرجوة ما لم يتعاون الجمهور في الحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.



ثمة مظاهر سلبية يصنعها البعض بكسل وإهمال؛ فمثلا معظم القمامة بمنطقة إسكان عباد الرحمن بالشروق تنتج من داخل مناور العمارات حتى وصلت لارتفاع يصل إلي ٢ متر داخل المناور وجراجات السيارات المفتوحة، ومع ذلك لم يلجأ المهندس بسام الشيخ لتغريم السكان رأفة بحالهم، لكنهم لا يدركون أن مثل هذا السلوك يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة للسكان..

أي أن السكان هم المسئولون عن هذه المشكلة، ويلزمهم الالتزام برمى القمامة فى الأماكن المخصصة لها، وليس داخل مناور العمارات بما يعرضهم قبل غيرهم للأمراض والروائح الكريهة، ويؤثر على جودة حياتهم وحياة من حولهم.



تغيير ثقافة الناس وتوعيتهم لأفضل السلوكيات مهمة مشتركة، تتولاها مؤسسات صناعة الوعي مثل الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب التى غاب تأثيرها عن الشارع تمامًا ولا يراها المواطن إلا في الانتخابات فقط.



أرجو أن يعلي الجميع مبدأ "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" وأرجو أن يتجاوب سكان الشروق وغيرها من المدن مع جهود المسئولين الحريصين على راحة المواطن وجودة حياته.

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