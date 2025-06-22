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خارج الحدود

سي إن إن: ترامب لا يخطط حاليا لعمل عسكري إضافي داخل إيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لا يخطط في الوقت الراهن لعمل عسكري إضافي داخل إيران.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل أن تعيد الضربات التي أمر بها على ثلاثة مواقع نووية إيرانية طهران إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف المصدر أن ترامب "لا يخطط حاليا لأي إجراءات أمريكية إضافية داخل إيران، إذ يضغط على قادتها للموافقة على إنهاء هذه الحرب".

وكان ترامب قد أعلن عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.

ويأتي قرار التدخل الأمريكي المباشر بعد أكثر من أسبوع من الضربات الإسرائيلية على إيران التي تهدف إلى القضاء بشكل منهجي على الدفاعات الجوية وقدرات الصواريخ الهجومية للبلاد، مع إلحاق أضرار بمنشآتها لتخصيب اليورانيوم.

وتعتبر هذه الضربات قرارا محفوفا بالمخاطر بالنسبة للولايات المتحدة حيث تعهدت إيران بالانتقام إذا انضمت إلى الهجوم الإسرائيلي، وبالنسبة لترامب شخصيا، الذي فاز بالبيت الأبيض بناء على وعد بإبقاء أمريكا خارج الصراعات الأجنبية المكلفة.

وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة إنه ليس مهتما بإرسال قوات برية إلى إيران. وكان قد أشار في السابق إلى أنه سيتخذ قرارا نهائيا خلال أسبوعين، وهو جدول زمني بدا طويلا في ظل تطور الوضع بسرعة.

وحذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يوم الأربعاء الولايات المتحدة من أن الضربات التي تستهدف الجمهورية الإسلامية "ستؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها لهم". وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن "أي تدخل أمريكي سيكون وصفة لحرب شاملة في المنطقة".

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الرئيس دونالد ترامب إيران الرئيس الأمريكى طهران

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