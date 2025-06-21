السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

البنتاجون: لم يتم إصدار أوامر بتنفيذ ضربات باستخدام قاذفات بي 2 حتى الآن

قاذفات أمريكية، فيتو
قاذفات أمريكية، فيتو

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاجون قوله إنه  لم تصدر أوامر حتى الآن بتنفيذ ضربات باستخدام قاذفات بي 2.

لم تصدر أوامر حتى الآن بتنفيذ ضربات باستخدام قاذفات بي 2
 

وفي السياق ذاته قال موقع ذا أفيشنست العسكري الأمريكي إن مجموعتي قاذفات بي 2 غادرتا القاعدة صباح اليوم السبت  إلى جزيرة غوام بالمحيط الهادي.

ويأتي ذلك في ظل التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استعدادات أمريكية لتنفيذ ضربات ضد برنامج طهران النووي، باستخدام قاذافات استراتيجية.

وفي السياق ذاته نقلت شبكة إيه بي سي، عن مسؤولين ومصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أن الاستعراض غير العادي للقوة سيكون ضروريا إذا قرر ترامب اللجوء للخيار العسكري بشأن إيران.

 مقربون من ترامب حذروه من الهجوم على إيران

وقال المسؤولون إن استعراض القوة ضروري لضرب منشأة فوردو، أو لحماية 40 ألف جندي قد تستهدفهم إيران أو حلفاؤها، وتلقى ترامب تحذيرا بأن الهجوم الأمريكي على منشأة نووية إيرانية قد يكون محفوفا بالمخاطر.

وأضاف المسؤولون: أن ستيف بانون المقرب من ترامب أكد للرئيس أنه لا يمكن الوثوق باستخبارات إسرائيل، وحذر من أن القنبلة الخارقة للتحصينات قد لا تعمل كما هو مخطط لها.
 

وحذر بانون من مخاطر على القوات الأمريكية إذا ردت إيران على قصف أي من منشآتها النووية.

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البنتاجون قاذفات بي 2 برنامج طهران النووي إيران الهجوم على إيران

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