السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

درع السيد، أنباء عن استهداف أحد أبرز مرافقي الأمين العام الأسبق لحزب الله

درع السيد حسن نصر
درع السيد حسن نصر الله،فيتو

 تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة معلومات عن استهداف أحد أبرز مرافقي الأمين العام الأسبق لحزب الله، حسن نصرالله أبو علي المعروف بـ"درع السيد"، وذلك إثر غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا حساسًا في العاصمة الإيرانية طهران.


ووفقًا لما تم تداوله، فإن الغارة، التي نُفذت ضمن سلسلة الهجمات الإسرائيلية المكثفة على أهداف إيرانية خلال الأيام الماضية،  طالت اجتماعًا أو مقرًا يضم شخصيات قيادية من جنسيات مختلفة، من بينها شخصيات لبنانية وعراقية على ارتباط بمحور المقاومة.

وهناك معلومات أولية بأن نجل المرافق أبو علي قضى في الغارة التي يتوقع أنها استهدفت أحد المعابر بين العراق وايران.

 ولم يصدر حتى اللحظة أي تأكيد رسمي من حزب الله أو من الجهات الإيرانية بشأن مقتل "أبو علي".

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إسرائيل الهجمات الإسرائيلية العاصمة الإيرانية طهران حسن نصرالله

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