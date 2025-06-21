السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران تعتقل جاسوسا للموساد في محافظة يزد

الشرطة الإيرانية،
الشرطة الإيرانية، فيتو

أعلنت السلطات القضائية بمحافظة يزد الإيرانية،  في بيان صادر عنها اليوم السبت،  أنها اعتقلت الأيام الماضية جاسوسا زود الموساد بمعلومات عن مراكز حساسة.

ونشرت بعض المواقع الإخبارية الإيرانية تحقيقا مع جاسوس يعمل لصالح الموساد قال فيه: "كُنت أصعد على الأسطح لتصوير الدفاعات الجوية الإيرانية وأماكنها وأوضاعها".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن اعتقال 9 أشخاص بمحافظة بوشهر بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

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وقبل قليل أعلنت سلطات محافظة أصفهان الإيرانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت موقعا نوويا في المحافظة فجر اليوم لم تتسبب في أي تسرب إشعاعي.

وجاء ذلك في تصريحات لنائب محافظ أصفهان نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية.

وأوضح المسؤول أن الهجمات الإسرائيلية شملت مناطق تابعة لمديريات لنجان ومباركة وشهرضا بالإضافة إلى مديرية أصفهان، مشيرا إلى أن التقارير الأولية لم تُسجل أي خسائر بشرية جراء هذه الاعتداءات.

 

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الموساد الدفاعات الجوية الإيرانية طهران إسرائيل

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