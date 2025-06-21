السلطات الإيرانية تعتقل 22 شخصًا بمدينة قم بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية في مدينة قم اعتقلت 22 شخصًا بتهمة ارتكاب "أنشطة تجسّسية لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المعتقلين يواجهوت تهمًا بالعمل ضمن شبكات تجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وذلك إطار تصاعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وفجر اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء موجة جديدة من الهجمات على إيران.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات ضخمة في قم (التي يوجد فيها مفاعل فوردو النووي الإيراني).

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن الهجوم الإسرائيلي على مدينة قم أسفر عن مقتل فتى وإصابة شخصين.

وقال وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلًا عن المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم، إنه "فجر اليوم (السبت) في استمرار لاعتداءات النظام الصهيوني البغيض، تم استهداف الطابق الرابع لأحد المباني في حي سالاريه بمدينة قم".

وأضاف المتحدث: "للأسف، أسفر هذا الهجوم عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، وإصابة شخصين آخرين نقلًا إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".

وأمس أفادت تقارير إيرانية باعتقال 54 "عنصرًا معاديًا يدعم إسرائيل" في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، كما أعلنت شرطة طهران القبض على "عميل للموساد" زعمت أنه أرسل إحداثيات مواقع أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية لوكالة استخبارات أجنبية عبر تطبيق واتساب.



وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم اعتقال نحو 30 شخصًا في منطقة همدان غربي إيران الأسبوع الماضي بتهمة "الارتباط بالموساد والتعاون مع إسرائيل".

تشمل القضايا التي كشفت عنها السلطات الإيرانية مؤخرًا، ضبط مختبرات يُشتبه في استخدامها لإنتاج أسلحة، ومصادرة مركبات كانت تحمل طائرات مسيّرة انتحارية، إضافة إلى تفكيك خلايا اتُّهمت بالتحريض ضد النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما بث الإعلام الإيراني مقطع فيديو يُظهر ما وُصف بأنه "استجواب لعميل تابع للموساد"، حيث بدا رجل بوجه مشوّش جالسًا أمام جدار أبيض، وهو يعترف بالتهم الموجهة إليه.

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