السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

القبض على وسيم الأسد نجل عم الرئيس السوري المعزول

القبض على وسيم الأسد،
القبض على وسيم الأسد، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن جهاز الاستخبارات العامة السورية تمكن من استدراج وسيم الأسد نجل عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في إطار عملية أمنية محكمة، بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية.

القبض على ابن عم الأسد

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان صادر عنها: “في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج المجرم وسيم الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام البائد”.

وأضاف البيان: “نُفذت هذه العملية بواسطة إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك من خلال كمين مُحكم أسفر عن القبض عليه بنجاح، وتعكس هذه الخطوة التزامنا القوي بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة”.

كما أصدرت وكالة “سانا” السورية الخبر الذي جاء فيه: “إلقاء القبض على وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد على الحدود السورية اللبنانية”.

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