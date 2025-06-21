السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (667) من «فيتو» وأبرز عناوينه: الحرب العالمية الثالثة على الأبواب

طهران-تل أبيب

الحرب العالمية الثالثة على الأبواب

قوى كبرى تدخل على خط النار..سيناريوهات الأيام المقبلة..قصة الملاجئ فى دولة الكيان..تداعيات اقتصادية كارثية..

وعبد الخالق يطالب بـ«اقتصاد الحرب»

..وعصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بالضربات الإيرانية؟

فخ «عبد اللطيف» لحصار الغش ولجان الأكابر فى امتحانات الثانوية العامة 2025

فرصة الأهلى الأخيرة فى مونديال الأندية

مستقبل علاقة ترامب وماسك بعد التغريدات المثيرة

د.أحمد خالد توفيق من عالمه الآخر: البشرية انحدرت إلى القاع..واختفاء الطبقة الوسطى يخلق مجتمعًا متوترًا

العطش يضرب المدن الجديدة..وتحرك عاجل من وزارة الإسكان

فلوس الحكومة

فجوة صادمة بين الإيرادات والمصروفات.. سياسة الجباية وراء استنزاف جيوب الغلابة..واقتصاديون يطرحون حلولًا للخروج من الأزمة

إذلال  نواب الأطباء بالمستشفيات الجامعية

إيناس جوهر: فى حوار الذكريات

تمنيت أن أكون  طبيبة أطفال

كواليس ثورة «الأزهرى» على مشاهير أئمة «الأوقاف»

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