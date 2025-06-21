أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف وسط إسرائيل ومطار بن جوريون بطائرات مسيرة وصواريخ دقيقة.

وقال الحرس الثوري في بيان أنه استهدف "مواقع عسكرية إسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، بما في ذلك مطار بن جوريون، باستخدام طائرات مسيرة هجومية وصواريخ دقيقة".

وأكد أن العملية نفذت ضد "أهداف عسكرية ومراكز دعم عملياتية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الضربات نفذت عبر عدد كبير من طائرات "شاهد 136" الانتحارية والمقاتلة، بالإضافة إلى صواريخ تعمل بالوقودين الصلب والسائل، وقد "أصابت أهدافها بدقة عالية".

وأكد البيان أن "عدة أسراب من طائرات "شاهد 136" المسيرة نفذت مهماتها بشكل متواصل الليلة الماضية داخل الأجواء الإسرائيلية"، لافتا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الحديثة عجزت عن اعتراضها، مما دفع السكان إلى "اللجوء للملاجئ كالمعتاد"، وفق تعبيره.

وأضاف الحرس الثوري أن "العمليات الصاروخية والمسيرة ستستمر بشكل متواصل وهادف"، في إشارة إلى نية إيران مواصلة الهجمات في إطار ما تصفه بالرد الاستراتيجي على العدوان الإسرائيلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني نفذت قبل دقائق.

ودوت صفارات الإنذار من "نتانيا" شمالًا حتى أسدود جنوبًا في فلسطين المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ في منطقة الوسط وفرق "نجمة داوود الحمراء" وقوات الأمن في طريقها إلى موقع الحادث.

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية أن أحد الصواريخ سقط على مبنى في "تل أبيب الكبرى"، وتحديدًا في مدينة "حولون" جنوبي "تل أبيب"، ما تسبب باندلاع حريق كبير في الموقع.

وتواصل فرق الطوارئ محاولات السيطرة على الحريق وسط تكتم رسمي حول حجم الأضرار والخسائر البشرية المحتملة.

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