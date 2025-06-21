أكسيوس: الأوروبيون حثوا عراقجي على التواصل مباشرة مع واشنطن وإشراكها في المحادثات لكنه رفض

أفادت وكالة «أكسيوس»، أن الأوروبيين حثوا عراقجي على التواصل مباشرة مع واشنطن وإشراكها في المحادثات لكنه رفض.

وأشارت إلى أن الإيرانيين بدوا أكثر انفتاحًا بجنيف لبحث القيود على برنامجهم النووي وقضايا أخرى غير نووية.



وأوضحت أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد للأوروبيين استعداد إيران لتقييد تخصيب اليورانيوم كما في اتفاق 2015.

كما كشفت أن الأوروبيين أوضحوا لعراقجي أن الوقت ينفد للتوصل إلى حل دبلوماسي.



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