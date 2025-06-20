ترامب: سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهم سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك.

وأضاف ترامب: إيران لا تريد الحديث مع أوروبا بل معنا.

وقبل وقت سابق ذكرت صحيفة نيويورك بوست، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل بحذر مع مسألة توجيه ضربات عسكرية ضد إيران، خشية أن يقود ذلك إلى تكرار السيناريو الليبي داخل طهران.

ترامب متردد في ضرب إيران خوفا من أن تصبح ليبيا أخرى

وأكد مصدر مطلع للصحيفة الأمريكية أن "ترامب لا يريد أن تتحول الأمور في إيران إلى ما حدث في ليبيا"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي يكرر الحديث عن ليبيا لسببين: "أولا، ما أعقب تدخلنا في ليبيا من فوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي، وثانيا، أن ذلك التدخل صعّب من فرص التفاوض وإبرام الاتفاقات مع دول مثل كوريا الشمالية وإيران".

وأوضح المصدر، أن ترامب يقارن بين الحالتين الإيرانية والليبية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر قوله، إن "ليبيا تعرّضت لقصف جوي واسع النطاق أدى في نهاية المطاف إلى تغيير النظام، فيما يميل ترامب إلى توجيه ضربات محدودة النطاق تستهدف المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وفوردو".

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