أوروبا تدعو إلى حل تفاوضي لمنع إيران من النووي

بعد ثلاث ساعات من المحادثات الدبلوماسية بين وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا ونظيرهم الإيراني، عباس عراقجي في جنيف الجمعة، عاد القادة الأوربيون وجددوا موقفهم من السلاح النووي الإيراني.

فقد حث بيان وزراء خارجية مجموعة الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي، الجمعة، على إيجاد "حل تفاوضي" يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقال البيان: "نحث على إيجاد حل تفاوضي لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أو امتلاكه أبدا". مضيفًا "نؤكد المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن توسع إيران في برنامجها النووي والذي ليس له أي غرض مدني موثوق".

وتابع: "نعبر عن دعمنا لاستمرار المناقشات ونرحب بالجهود الأمريكية المستمرة للبحث عن حل تفاوضي، كما نعبر عن استعدادنا للقاء مرة أخرى في المستقبل".

كما شدد على أن على جميع الأطراف الامتناع عن اتخاذ خطوات تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

يأتي هذا بعدما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن المحادثات مع إيران يجب أن تبقى مفتوحة.

بالمقابل، أعلن عراقجي أن بلاده مستعدة للنظر في العودة إلى المسار الدبلوماسي ما أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية.

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