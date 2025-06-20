السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
ads

ترامب: إيران كانت على بعد أسابيع أو أشهر من امتلاك قنبلة نووية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ads

الأكثر قراءة

خروج طالب ثانوي حيا من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة واستمرار البحث عن أمه (صور)

أبرزها السكر والأرز والشاي، ارتفاع أسعار 6 سلع غذائية في الأسواق

موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

ترامب عن الحرب بين طهران وتل أبيب: أداء إسرائيل جيد وإيران أقل جودة

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

مواعيد انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026 (إنفوجراف)

الزمالك يعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي ويحدد مهامه

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

المزيد
ads

انفوجراف

ماذا حدث في الحي الشعبي؟.. انهيار عقارات بحدائق القبة (فيديوجراف)

المزيد
ads
ads

دين ودنيا

المزيد

أشهر المساجد التاريخية داخل الحرم المكي (صور)

«إنك أنت الأعلى»، الشعراوي يكشف البشرى بالنصر من الله لنبيه موسى على سحرة فرعون (فيديو)

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟، الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads