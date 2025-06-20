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خارج الحدود

قاضٍ أمريكي يأمر بالإفراج عن الطالب الفلسطيني محمود خليل

الناشط الفلسطيني
الناشط الفلسطيني محمود خليل، فيتو

أمر قاضٍ أمريكي، اليوم الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل من مقر احتجاز تابع لسلطات الهجرة.

القضاء الأمريكى ينصف الطالب محمود خليل

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي مايكل فربيارز قراره من على منصة محكمة فيدرالية في نيوجيرسي، اليوم الجمعة.

وكان محامو محمود خليل خريج جامعة كولومبيا قد طلبوا من قاض فيدرالي الإفراج الفوري عنه بكفالة من سجن في ولاية لويزيانا، أو نقله إلى نيوجيرسي ليكون أقرب إلى زوجته وطفله حديث الولادة.

وكان فاربيارز، قال في وقت سابق، إن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل محمود خليل غير دستورية على الأرجح.

تاريخ إلقاء القبض على الطالب محمود خليل

وألقي القبض على خليل في الثامن من مارس بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية بطاقته الخضراء بموجب بند نادر الاستخدام من قانون الهجرة الأمريكي يمنح وزير خارجية البلاد سلطة طلب ترحيل أي شخص غير مواطن يرى وجوده في البلاد ضارا بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وخليل محتجز حاليا لدى سلطات الهجرة في لويزيانا.

 

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الناشط الفلسطيني محمود خليل جامعة كولومبيا فلسطين كولومبيا

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