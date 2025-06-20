السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

بيان أوروبي: لدينا مخاوف منذ مدة من توسع برنامج إيران النووي

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

أصدر وزراء خارجية الترويكا والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بيانا مشتركا جاء فيه: على كل الأطراف الامتناع عن القيام بخطوات تزيد من التصعيد.
 

وأضاف البيان الأوروبي: نؤكد مجددا على مخاوف قائمة منذ مدة من توسع برنامج إيران النووي.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: أبلغنا الجانب الأوروبي بوضوح أن قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض.


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وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن مباحثات جنيف كانت جدية ومستعدون للقاء جديد في المستقبل القريب.
 

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وأكد عراقجي: لن نتفاوض مع أي طرف ما دامت اعتداءات إسرائيل مستمرة. وسنواصل استخدام حقنا المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة إسرائيل.
 

وتابع: مستعدون للنظر في الخيار الدبلوماسي بعد توقف عدوان إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها.

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واجتمع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الجمعة مع وزراء

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إيران الاتحاد الاوروبي برنامج ايران النووي وزير الخارجية الإيراني

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