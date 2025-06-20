بيان أوروبي: لدينا مخاوف منذ مدة من توسع برنامج إيران النووي

أصدر وزراء خارجية الترويكا والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بيانا مشتركا جاء فيه: على كل الأطراف الامتناع عن القيام بخطوات تزيد من التصعيد.



وأضاف البيان الأوروبي: نؤكد مجددا على مخاوف قائمة منذ مدة من توسع برنامج إيران النووي.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: أبلغنا الجانب الأوروبي بوضوح أن قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض.



إيران ترفض التفاوض على برنامجها الصاروخي

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن مباحثات جنيف كانت جدية ومستعدون للقاء جديد في المستقبل القريب.



وأكد عراقجي: لن نتفاوض مع أي طرف ما دامت اعتداءات إسرائيل مستمرة. وسنواصل استخدام حقنا المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة إسرائيل.



وتابع: مستعدون للنظر في الخيار الدبلوماسي بعد توقف عدوان إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها.

استئناف اجتماع جنيف بين إيران والجانب الأوروبي

واجتمع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الجمعة مع وزراء

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