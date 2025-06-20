الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم استهداف منصات صواريخ ومواقع عسكرية لحزب الله

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه هاجم منصات صواريخ ومواقع عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

ويأتي ذلك بعدما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، سلسلة غارات على جنوب لبنان.

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جيش الاحتلال: نهاجم بنية تحتية عسكرية غربي ووسط إيران

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سقوط شهيد في الغارة التي شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة العباسية  قضاء صور".

وقال  جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه قضى على قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني في حزب الله محمد خضر الحسيني في منطقة شبريحا في جنوب لبنان، مضيفا أن الحسيني عمل في الفترة الأخيرة على محاولة إعمار قوات المدفعية لدى حزب الله بما شكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

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