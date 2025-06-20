جيش الاحتلال يزعم استهداف منصات صواريخ ومواقع عسكرية لحزب الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه هاجم منصات صواريخ ومواقع عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

ويأتي ذلك بعدما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، سلسلة غارات على جنوب لبنان.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سقوط شهيد في الغارة التي شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة العباسية قضاء صور".

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه قضى على قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني في حزب الله محمد خضر الحسيني في منطقة شبريحا في جنوب لبنان، مضيفا أن الحسيني عمل في الفترة الأخيرة على محاولة إعمار قوات المدفعية لدى حزب الله بما شكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.