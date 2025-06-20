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خارج الحدود

الحرس الثوري يستهدف قاعدتي نفاتيم وهاتزريم الجويتين في إسرائيل

الحرس الثوري، فيتو
الحرس الثوري، فيتو

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي نفاتيم وهاتزريم الجويتين في الكيان الإسرائيلي.

وقبل وقت سابق، قال الحرس الثوري الإيراني، إن إيران حولت إسرائيل بأكملها إلى ساحة حرب ردا على الهجوم الإسرائيلي.


وأكد الحرس الثوري -في بيان اليوم  الجمعة - أوردته وكالة "مهر" الإيرانية " أن الضربات الإيرانية الدقيقة أصابت بنجاح مواقع عسكرية إسرائيلية، تضم أنظمة صاروخية ودفاعات جوية وسط تجمعات سكنية".


وأشار إلى أن إيران حثت في وقت سابق جميع الإسرائيليين على مغادرة الأراضي المحتلة، وحذرت من أنه لن يكون هناك مكان آمن لأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية غير فعالة والأجواء الإسرائيلية مفتوحة تماما للضربات الإيرانية، موضحة أن الحياة توقفت في الأراضي المحتلة حيث يعيش الإسرائيليون في ملاجئ تحت الأرض، ويدفع العديد منهم مبالغ طائلة للمهربين لنقلهم إلى اليونان وقبرص بالقوارب". وأكد مسؤولون إيرانيون أن المهمة ستستمر ما دام ذلك ضروريا.


وتم تنفيذ الموجة الخامسة عشرة من الضربات الإيرانية الليلة الماضية، وذكر الحرس الثوري أنه تم خلالها إطلاق صواريخ استراتيجية وطائرات مسيرة.

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