جروسي: نتابع الوضع في المنشآت النووية الإيرانية منذ بدء الهجمات الإسرائيلية

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جروسي، اليوم الجمعة، إننا نتابع الوضع في المنشآت النووية الإيرانية منذ بدء الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف جروسي، أن الهجمات على إيران تسببت بتدهور كبير للأمن والسلامة في المنشآت النووية في إيران.

وأضاف: لا يوجد نشاط إشعاعي يهدد المدنيين لكن ذلك يمكن أن يحدث ونحن نتابع ذلك بدقة.

وتابع: تم استهداف البنى التحتية الكهربائية في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران، مضيفًا أن هناك 4 مبان بموقع أصفهان تضررت من الهجمات الإسرائيلية.



كما أشار إلى أن هناك مبنى لأجهزة الطرد المركزي تضرر بفعل الهجمات الإسرائيلية على إيران، وأن الهجوم على منشأة بوشهر قد يؤدي إلى أضرار بيئية.

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