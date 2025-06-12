تؤثر الشمس فى فصل الصيف على الشعر بشكل سلبي عند التعرض لها بشكل مباشر ما يسبب جفاف الشعر وهيشانه ويمكن أن يصل الأمر إلى تلف الشعر خاصة مع السباحة فى المسابح وماء البحر.

وتحرص بعض الفتيات على العناية الجيدة بالشعر بعد التعرض للشمس لمحو آثار آشعة الشمس من على الشعر ما يحافظ على نعومته وانسيابيته.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر من آثار الشمس

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج الشعر من آثار الشمس.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (مرطب ومغذى للشعر)

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي (يرطب ويعيد الحيوية)

1 ملعقة صغيرة من زيت الأركان أو زيت الزيتون (لتغذية الشعر بعمق)

1 موزة ناضجة (لترطيب الشعر وتغذيته بالبروتينات الطبيعية)

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، اهرسي الموزة جيدا حتى تتحول إلى معجون ناعم.

أضيفي زيت جوز الهند، العسل، وزيت الأركان إلى الموز المهروس وامزجي جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع التركيز على المناطق الجافة والمتقصفة.

غطي شعرك بقبعة استحمام أو كيس بلاستيكي واتركي الخليط لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدا بالشامبو الطبيعي ويفضل أن يكون خاليا من الكبريتات.

استخدمي هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيًا حسب حاجة شعرك.

نصائح إضافية لحماية الشعر من الشمس

ارتدي قبعة أو وشاح عند التعرض الطويل للشمس.

استخدمي منتجات واقية من الشمس مخصصة للشعر.

تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية قدر الإمكان في الأيام الحارة.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر من آثار الشمس

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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