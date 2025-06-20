فوائد الحلبة، تحمى من السرطان والقلب وتقوى المناعة

فوائد الحلبة، الحلبة من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كمشروب دافئ منذ القدم حيث عرفها المصريون منذ زمن بعيد وتم استخدامها فى الطب القديم ومجال التجميل.

وفوائد الحلبة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الحلبة هي نبات عشبي شهير ينتمي إلى فصيلة البقوليات، وتستخدم بذورها وأوراقها في الطهي والطب الشعبي منذ آلاف السنين، وتتميز الحلبة برائحتها القوية ومذاقها المر، لكنها تحتوي على كنز من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، مما يجعلها علاج طبيعي للعديد من المشكلات الصحية.

القيمة الغذائية للحلبة

وأضاف السيد، أن الحلبة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، منها البروتينات، والألياف الغذائية، والحديد، والمغنيسيوم، والمنجنيز، وفيتامين B6، ومضادات الأكسدة، ومركبات الفلافونويد والسابونين.

فوائد الحلبة للصحة

فوائد الحلبة الصحية

وتابع، أن من فوائد الحلبة للصحة:-

أثبتت دراسات عديدة أن الحلبة تساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، كما تقلل من مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، لذلك تستخدم الحلبة كعلاج طبيعي مساعد في تنظيم السكر.

تعتبر الحلبة من أهم الأعشاب المستخدمة لزيادة إدرار الحليب لدى النساء المرضعات، حيث تحتوي على مركبات تحفز هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج الحليب، مما يجعلها شائعة في الطب الشعبي لهذه الغاية.

تحتوي الحلبة على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء، وتساهم في علاج الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما تساعد في تهدئة قرحة المعدة وتقليل الحموضة.

الحلبة تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، كما تحتوي على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتحافظ على صحة الأوعية الدموية.

يستخدم مشروب الحلبة أو زيت الحلبة لزيادة الشهية لدى الأشخاص الذين يعانون من النحافة، فهي تساعد على تحفيز الشهية وتزويد الجسم بسعرات حرارية طبيعية.

أثبتت بعض الدراسات أن الحلبة تساعد في تخفيف آلام وتقلصات الدورة الشهرية، كما تقلل من الشعور بالإرهاق والتوتر الناتج عن التغيرات الهرمونية.

بفضل احتوائها على مضادات أكسدة قوية، تعمل الحلبة على تعزيز مناعة الجسم ومحاربة الالتهابات، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

الحلبة تستخدم في العديد من وصفات العناية بالبشرة والشعر، فهي تقوي الشعر وتقلل من تساقطه، كما تُساعد في علاج حب الشباب وتنقية البشرة من الشوائب بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا.

طرق استخدام الحلبة

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن الحلبة تقدم بطرق مختلفة، منها:-

مشروب الحلبة، تتغلى ملعقة من الحلبة في الماء وتحلى بالعسل وتشرب يوميا.

الحلبة المطحونة، تضاف للمأكولات أو تستخدم كمكون في أقنعة طبيعية للبشرة والشعر.

زيت الحلبة، يستخدم للتدليك الموضعي أو في وصفات تجميلية.

محاذير استخدام الحلبة

وأضاف اخصائى التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد الحلبة العديدة، يفضل الاعتدال في استخدامها، ومن المهم الانتباه لما يلي:

يجب على الحوامل تجنب تناولها بكثرة لأنها قد تحفز انقباضات الرحم.

قد تتفاعل الحلبة مع بعض أدوية السكري أو مميعات الدم.

الإفراط في تناولها قد يسبب رائحة قوية للعرق أو البول.

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