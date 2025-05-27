فوائد الحلبة، تخفف من حرقة المعدة وتخفض الدهون الثلاثية بالدم

فوائد الحلبة، الحلبة من الأعشاب الشهيرة التي لها رائحة نفاذة وعشاق كثيرون حيث تقدم بأكثر من طريقة، وعرفها المصريون القدماء وكانت تستخدم في الطب القديم ومجالات أخرى.

وفوائد الحلبة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الحلبة هي نبات عشبي حولي ينتمي إلى فصيلة البقوليات، ويعود أصلها إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا وغرب آسيا، واستخدمت الحلبة منذ آلاف السنين في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض، وقد أكدت الدراسات الحديثة كثيرا من فوائدها، حيث تتميز الحلبة بطعمها المر ورائحتها المميزة، وتستخدم بذورها وأحيانا أوراقها في الطبخ والعلاج على حد سواء.

فوائد الحلبة للصحة

فوائد الحلبة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الحلبة التى تدفع لتناولها الآتي:

تحتوي الحلبة على مركبات مثل "الغالكتومانان" والألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء وتحسين حساسية الأنسولين، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني.

الحلبة غنية بالألياف الطبيعية، مما يساعد على تحفيز حركة الأمعاء وتسهيل الهضم، كما أنها تساهم في علاج مشاكل القولون وتخفف من حرقة المعدة.

تعتبر الحلبة من أكثر الأعشاب فعالية في تحفيز إنتاج الحليب لدى النساء المرضعات، وذلك بفضل احتوائها على مركبات فيتويستروجينية تحفز الغدد اللبنية.

تساعد الحلبة في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

أظهرت بعض الدراسات أن الحلبة تحتوي على مضادات أكسدة قوية تقي من تلف الخلايا وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون والثدي.

للحلبة خصائص مضادة للالتهاب، وقد استخدمت تقليديا في علاج الالتهابات الجلدية والمفاصل والآلام المزمنة.

تشير بعض الأبحاث إلى أن مكملات الحلبة تساهم في تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، مما يساعد على زيادة الرغبة الجنسية وتحسين الأداء.

بعض الرياضيين يستخدمون الحلبة كمكمل طبيعي للمساعدة في بناء العضلات وزيادة القوة البدنية.

تستخدم الحلبة في الوصفات الطبيعية لعلاج حب الشباب والندبات، كما أن مضادات الأكسدة فيها تساعد على محاربة التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

يمكن استخدام مغلي الحلبة كغسول طبيعي لتقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه، كما أنها تساهم في تنعيم الشعر ومنحه لمعان صحي.

طرق استخدام الحلبة

وتابع: تغلى بذور الحلبة في الماء وتشرب دافئة، ويمكن إضافة العسل أو الحليب لتحسين الطعم، ويمكن أن تطحن بذور الحلبة وتضاف إلى الحليب أو العصائر، أما زيت الحلبة يستخدم موضعيا للبشرة والشعر، وتدخل الحلبة كمكون في بعض الأطعمة والمخبوزات في بعض الثقافات، خاصة في المطبخ الهندي والعربي.

محاذير تناول الحلبة

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه قد تسبب الحلبة بعض الأعراض الجانبية مثل الغازات أو الانتفاخ عند استخدامها بكثرة، ولا ينصح بها للحوامل إلا تحت إشراف طبي، لأنها قد تسبب تقلصات في الرحم، ويجب الحذر عند استخدامها مع أدوية السكري أو سيولة الدم لتجنب التداخلات الدوائية.

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