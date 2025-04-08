فوائد الحلبة الحصى، تهدئ التهابات الجهاز الهضمي وتحمى من أمراض القلب

فوائد الحلبة الحصى، الحلبة الحصى من الحبوب الشهيرة التي تقدم كمشروب دافئ مفيد للصحة وعادة يقدم بالعسل الأسود أو باللبن الحليب.

وفوائد الحلبة الحصى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وذكرت في الطب النبوي.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الحلبة الحصى، أو ما يُعرف ببذور الحلبة، هي نبات عشبي معروف منذ العصور القديمة، وقد استُخدم في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية، وتنتمي الحلبة إلى عائلة البقوليات، وتمتاز بذورها الصغيرة باللون البني أو الأصفر، ولها رائحة قوية وطعم مرّ قليلًا.

عناصر غذائية موجودة في الحلبة الحصى

وأضافت منى: تحتوي الحلبة على مجموعة مميزة من العناصر الغذائية مثل الألياف، والبروتينات، والحديد، والمغنيسيوم، والفيتامينات المختلفة، مما يجعلها ذات قيمة صحية عالية.

فوائد الحلبة الحصى

فوائد الحلبة الحصى للصحة

وتابعت، أن من أبرز فوائد الحلبة الحصى:-

تساعد على خفض مستويات السكر في الدم، ولذلك تُستخدم بشكل شائع من قبل مرضى السكري من النوع الثاني، حيث تساعد الألياف القابلة للذوبان فيها على إبطاء امتصاص السكريات، وبالتالي تحسين التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

تُعرف الحلبة بقدرتها على تحفيز إفراز الحليب عند النساء المرضعات، فهي تحتوي على مركبات تعمل على زيادة هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج الحليب، لذلك يُنصح بها للنساء بعد الولادة.

ومن الفوائد الأخرى المهمة للحلبة الحصى أنها تحسن من عملية الهضم، فهي تعمل على تهدئة التهابات الجهاز الهضمي، وتُستخدم أحيانًا لعلاج الإمساك والانتفاخات وعسر الهضم.

تساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

أما بالنسبة للبشرة والشعر، فالحلبة تدخل في صناعة العديد من مستحضرات التجميل التقليدية، حيث تساهم في تغذية الشعر وتقويته، وتُستخدم في وصفات لعلاج تساقط الشعر وتقصفه، كما تساعد في تصفية البشرة والتقليل من حب الشباب عند استخدامها كقناع طبيعي.

شروط تناول الحلبة الحصى

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، أنه على الرغم من فوائدها العديدة، يجب استخدام الحلبة بحذر، خاصةً للنساء الحوامل أو من يتناولون أدوية معينة، وذلك لتجنب التداخلات الدوائية أو الآثار الجانبية، وتُعتبر الحلبة الحصى من الكنوز الطبيعية التي لا يجب تجاهلها، فهي تحمل في طياتها فوائد صحية وجمالية عظيمة، ويُفضل استشارة الطبيب أو مختص الأعشاب قبل استخدامها بشكل منتظم.

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