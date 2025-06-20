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خارج الحدود

‏وزير جيش الاحتلال يحذر حزب الله من المشاركة في الحرب مع إيران

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

حذر ‏وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جماعة حزب الله اللبناني من التدخل في الحرب مع إيران.

الغدة السرطانية إسرائيل

وقال أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أمس الخميس: إن حزب الله ليس على الحياد بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها، وبين باطل أمريكا وعدوانها ومعها الغدة السرطانية إسرائيل والمستكبرين.

نعيم قاسم عن المواجهة الإيرانية الإسرائيلية: لسنا على الحياد

وجاء في بيان نعيم قاسم: “تمثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإضاءة العالمية البارزة في نصرة المستضعفين، ودعم المقاومة، وتقديم الدعم الكامل لتحرير فلسطين والقدس، وهي تجربة إيمانية أخلاقية استقلالية عزيزة”.

وأضاف قاسم: لم يتحمل المستكبرون الطغاة وعلى رأسهم أمريكا هذا النموذج الإنساني الرائد لأحرار العالم، ولا صمود إيران الخميني والشعب العظيم ستة وأربعين عاما في مواجهة كل أشكال العدوان والحصار، ولا نهضة إيران السياسية والاقتصادية والعلمية وتحقيق مستوى متقدم من القدرات الدفاعية، وذلك بالاعتماد على قواها الذاتية متوكلة على الله تعالى والتفاف شعبها حول القيادة الملهمة والحكيمة والشجاعة المتمثلة بالمرجع الديني الكبير والولي الفقيه الإمام الخامنئي.

وتابع: لم يتحمل الطغاة أن تلهم إيران المقاومين التواقين إلى تحرير أرضهم وخصوصا في فلسطين ولبنان والمنطقة، وأن تدعمهم متحملة كل الأثمان والتبعات لوقوفها إلى جانب الحق وقضية العصر فلسطين.

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