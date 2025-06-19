حزب الله: لا يمكن هزيمة ملايين الأحرار الملتفين حول خامنئي ولو اجتمع العالم

أصدر "حزب الله" بيانًا شديد اللهجة ردّ فيه على تصريحات وتهديدات اعتبرها مهينة ومسيئة للمرجع الديني الأعلى في إيران، الإمام السيد علي الخامنئي، مؤكدًا أن هذه الإساءات تمسّ بمشاعر مئات الملايين من المؤمنين والمحبين، وتعبّر عن جهل فاضح بالمكانة الرفيعة التي يحتلها سماحته في العالم الإسلامي.

وقال البيان: "يبدو أنّ بعض المتصدّين في بلدانهم لا يعرفون المكانة العظيمة والواسعة للمرجع الكبير والولي الإمام القائد الخامنئي ‏على مستوى إيران والأمة الإسلامية والعالم، وعلى مستوى الشعوب الإسلامية والحرّة".

وفي ردّه على تهديدات بالقتل وُجّهت مؤخرًا، وصف الحزب هذه التصريحات بأنها "حماقة وتهوّر" لها عواقب وخيمة، وأضاف: "إنّ التهديد بالقتل حماقة وتهوّر، له عواقب وخيمة، وعلى الرغم من سخافته وانحطاط مستوى من يُهدّد، فإنّ مجرّد ‏النطق به فيه إساءة إلى مئات الملايين من المؤمنين والمحبّين والمرتبطين بالإسلام وخط الأصالة والمقاومة والعزّة، ‏وهو مستنكرٌ ومُدان بأبلغ عبارات الإدانة".

وفي ما يتعلق بمواقف الحزب من التطورات الإقليمية، شدّد البيان على التمسّك بنهج الإمام الخامنئي والوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي - الأمريكي، قائلًا: "إننا اليوم أكثر إصرارًا وتمسّكًا بنهج الولي القائد العظيم الإمام الخامنئي (دام ظله)، وأكثر التفافًا حول مواقفه العظيمة ‏وتصدّيه مع الشعب الإيراني البطل والعزيز في مواجهة العدوان الإسرائيلي - الأمريكي على الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية".

وختم البيان بالتأكيد على ثقة المقاومة بانتصار خطها، قائلًا: "لا يمكن هزيمة ملايين الأحرار الملتفين حول قيادة الولي الخامنئي ولو اجتمع مجرمي العالم والمتجاوزين ‏للحق البشري في الحياة العزيزة، وستثبت الأيام أن جولة الباطل خاسرة، ومعالم الإيمان والمقاومة منتصرة".

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