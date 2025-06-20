الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني: حولنا إسرائيل بأكملها إلى ساحة حرب

الحرس الثوري
الحرس الثوري

 قال الحرس الثوري الإيراني، إن إيران حولت إسرائيل بأكملها إلى ساحة حرب ردا على الهجوم الإسرائيلي.


وأكد الحرس الثوري -في بيان اليوم  الجمعة - أوردته وكالة "مهر" الإيرانية " أن الضربات الإيرانية الدقيقة أصابت بنجاح مواقع عسكرية إسرائيلية، تضم أنظمة صاروخية ودفاعات جوية وسط تجمعات سكنية".


وأشار  إلى أن إيران حثت في وقت سابق جميع الإسرائيليين على مغادرة الأراضي المحتلة، وحذرت من أنه لن يكون هناك مكان آمن لأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية غير فعالة والأجواء الإسرائيلية مفتوحة تماما للضربات الإيرانية، موضحة أن الحياة توقفت في الأراضي المحتلة حيث يعيش الإسرائيليون في ملاجئ تحت الأرض، ويدفع العديد منهم مبالغ طائلة للمهربين لنقلهم إلى اليونان وقبرص بالقوارب". وأكد مسؤولون إيرانيون أن المهمة ستستمر ما دام ذلك ضروريا.


وتم تنفيذ الموجة الخامسة عشرة من الضربات الإيرانية الليلة الماضية، وذكر الحرس الثوري أنه تم خلالها إطلاق صواريخ استراتيجية وطائرات مسيرة.

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الحرس الثوري الإيراني إسرائيل ساحة حرب إيران الحرس الثوري

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