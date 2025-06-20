مينا مسعود يكشف عن كواليس ارتباطه بالممثلة الهندية إميلي شاه ويعلن موعد حفل زفافه (فيديو)

كشف النجم العالمي مينا مسعود، كواليس ارتباطه بالممثلة الهندية إميلي شاه، معلنًا موعد زفافهما، كما عبر عن فخره بمشاركته في فيلمه المصري الأول "في عز الضهر.

وقال مينا مسعود، ببرنامج "معكم مني الشاذلي"، إن قصة حبه مع إميلي شاه بدأت في مدينة لوس أنجلوس في أثناء إقامته هناك.

وأضاف: قابلنا بعض لما كنت عايش في لوس أنجلوس، وتعرفنا على بعض لفترة قبل ما ندخل في علاقة رسمية. قعدنا سنة كاملة نتعرف على بعض، كنت بسافر لشغلي وهي كمان بتسافر كتير، لأنها ممثلة وبتشتغل في الإنتاج، ووالدها منتج كبير في الهند.

وأوضح مينا أن ما جذب انتباهه لإميلي هو شخصيتها الدافئة وبعض الطباع التي جعلته يشعر أنها قريبة من المصريين.

وتابع: والدها هندي ووالدتها أمريكية، وأكثر حاجة حبيتها فيها إنها فكرتني بالمصريين. عندها نفس الانطباعات والروح. بتعرف تطبخ كويس وبتعمل حاجات كتير بحبها. وفي أكلة هندية بحبها اسمها بالمصري بامية، بس بيعملوها بطريقتهم.

علاقة قائمة على الاحترام بين العائلتين

أكد مينا أن العلاقة بين الأسرتين تسودها أجواء من المحبة والاحترام المتبادل، ما ساعد على ترسيخ العلاقة بينهما: من ناحيتنا وناحية أسرتها، في احترام ومحبة متبادلة، وده ساعد العلاقة تبقى أقوى.

مينا مسعود يكشف موعد حفل زفافه

أما عن موعد الزفاف، فكشف مينا أنه سيكون في أواخر يوليو المقبل، وقال: هنعمل الزفاف في إيطاليا، وهيكون بطقوس هندية ومصرية.

وأشار إلى أنه يعرف إميلي منذ عام 2018، أي قبل عرض فيلمه الشهير "علاء الدين"، موضحًا أنها كانت من محبي الفيلم ومن معجبيه منذ البداية.

في سياق اللقاء، عبّر مينا عن سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلم "في عز الضهر"، قائلًا: أنا فخور بفيلم علاء الدين، لكن فخور أكتر بفيلمي هنا في مصر، لأنه حلم اتحقق بالنسبة لي.

وأضاف: أنا حبيت التمثيل من مصر، وكنا حتى بعد ما سافرنا لكندا بنقعد نتفرج على الأفلام والمسلسلات المصرية. واختتم قائلًا: أنا فعلًا حققت حلمي لما عملت فيلم في بلدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.