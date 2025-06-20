مينا مسعود: أحمد السقا قدوتي مش توم كروز ومنى الشاذلي تعلق (فيديو)

مينا مسعود، قال الفنان العالمي مينا مسعود: "أنا قدوتي من البداية النجم أحمد السقا وليس توم كروز أو غيره في السينما العالمية".

مشاهدة أفلام الأكشن لـ أحمد السقا

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "أنا كنت ببقى قاعد في البيت بتفرج على أفلام أحمد السقا، كان ملك الأكشن ولما جيت مصر حاربت علشان أجيب مدرب الأكشن اللي أحمد السقا بيشتغل معاه".

وعلقت الإعلامية منى الشاذلي: "هو أحمد السقا واحد بس مفيش غيره، وحقيقي ملك الأكشن".

كتاب مينا مسعود عن الأكل

ولفت مينا مسعود: "أنا من حبي في الأكل كتبت كتاب عنه، واستعنت بناس لطيفة معانا كان منهم باسم يوسف، ومطرب مشهور في كندا، بحب الأكل أوي ووالدتي حببتني في الأكل المصري وده اللي قربني من الثقافة المصرية".

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