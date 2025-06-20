انفجار يهز المنطقة الصناعية بمدينة كلش طالشان الإيرانية بعد تحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها

أفاد إعلام إيراني، بوقوع انفجار في المنطقة الصناعية بمدينة كلش طالشان بعد ساعة من تحذير جيش الإسرائيلي بإخلائها.

وط‌الب ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المنطقة الصناعية سفيدرود في قرية كلش طالشان الإيرانية.

وقال في بيان إن تحذير الإخلاء في قرية كلش طالشان الإيرانية يأتي بهدف ضرب بنية تحتية عسكرية.

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