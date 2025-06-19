بعد الخسارة من بالميراس، موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

فاز فريق بالميراس البرازيلي على النادي الأهلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على ملعب ميتلايف، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

مباراة الأهلي وبالميراس

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 60 لمدة ساعة بسبب ظرف جوي طارئ، قبل أن يتم استئنافها.

وغابت الفاعلية الهجومية تماما طوال أحداث المباراة عن النادي الأهلي، على عكس بالميراس الذي أضاع فرصا عديدة محققة.

تشكيل الأهلي ضد بالميراس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي.

تشكيل بالميراس أمام الأهلي

حراسة المرمى: ويفيرتون.

خط الدفاع: خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي.

خط الوسط: أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا.

خط الهجوم: فاكوندو توريس – فيتور روكي – إستيفاو.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

بالميراس 4 نقاط

الأهلي نقطة واحدة

إنتر ميامي نقطة واحدة

بورتو نقطة واحدة

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