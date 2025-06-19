شاهد، هدف بالميراس الأول بنيران صديقة وحسرة وسام أبوعلي

سجل فريق بالميراس الهدف الأول في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 49 عن طريق وسام أبو علي بهدف عكسي، في المباراة التي تقام على ملعب ميتلايف، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

بالميراس يسجل الهدف الأول عن طريق وسام أبو علي مهاجم الأهلي في مرماه

شاهدوا المباراة مباشرة على #MBCMASR2 #عيش_البطولة pic.twitter.com/I2BrhjxsT3 — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) June 19, 2025

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حسرة وسام أبوعلي بعد إحرازه هدفا عكسيا في الأهلي.

تشكيل الأهلي ضد بالميراس

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي.

تشكيل بالميراس أمام الأهلي

حراسة المرمى: ويفيرتون.

خط الدفاع: خواكين بيكريرز - موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي.

خط الوسط: أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس – رافائيل فيجا.

خط الهجوم: فاكوندو توريس – فيتور روكي – استيفاو.

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