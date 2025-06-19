أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يخسر من بالميراس 0/2 في مونديال الأندية.. أبو جبل يطلب من الزمالك تحديد مصيره.. نقل مبابي للمستشفى بسبب وعكة صحية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز فريق بالميراس البرازيلي على النادي الأهلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على ملعب ميتلايف، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

يغيب مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة في كأس العالم للأندية أمام فريق بورتو البرتغالي المقرر لها يوم 24 من شهر يونيو الجاري.

وفاز بالميراس البرازيلي على النادي الأهلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على ملعب ميتلايف، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

يرغب فريق باير ليفركوزن الألماني في الحصول على خدمات جابريل كوانساه مدافع ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير الميركاتو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، كوانساه مدافع ليفربول البالغ من العمر 22 عامًا منفتح على الانتقال إلى فريق المدرب إريك تين هاج، لكن لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

سيطر لاعبو بايرن ميونخ الألماني على التشكيل المثالي للجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية 2025 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية ويستمر حتى 13 يوليو المقبل.

وخرج لاعبو الهلال السعودي من التشكيل المثالي رغم تقديم الزعيم مستويات قوية وحققوا بها التعادل مع ريال مدريد بنتيجة 1-1 أمس الأربعاء، على ملعب هارد روك، في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة بالمونديال.

استفسر محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي السابق، عن موقفه من الانضمام إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

وانتهى عقد محمد أبو جبل مع البنك الأهلي ولم يصلا لاتفاق لتجديد العقد، ودخل الحارس في مفاوضات مع الزمالك فريقه السابق.

كأس العالم للأندية، تعرض النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد، لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأعلن ريال مدريد، في بيان اليوم الخميس، إصابة مبابي بالتهاب معوي حاد، تسبب في ظهور أعراض شديدة استدعت التدخل الطبي الفوري.

أعلن نادي غزل المحلة عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك عن تعيين علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال أحداث الموسم المقبل.

وجاء الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة علاء عبد العال كالتالي:

أسفرت قرعة كأس السوبر السعودي عن مواجهتين من العيار الثقيل، في البطولة التي تستضيفها هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، لتكون أولى بطولات الموسم الكروي الجديد في السعودية.

وتقام البطولة بنظام نصف النهائي، حيث يتأهل الفائزان من المواجهتين إلى المباراة النهائية لتحديد بطل السوبر السعودي لهذا الموسم.

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز وافق على الانتقال إلى نابولي خلال الانتقالات الصيفية الحالي، في خطوة تعني نهاية مشواره مع ليفربول بعد 3 سنوات لم ينجح خلالها في فرض نفسه كمهاجم أساسي.

نونيز كان قد انتقل إلى "الريدز" صيف 2022 قادمًا من بنفيكا مقابل 64 مليون جنيه إسترليني كقيمة أولية، لكن مستواه لم يرتقِ إلى التوقعات، خاصة في ظل المنافسة الهجومية في صفوف ليفربول.

اتخذ نادي برشلونة الإسباني خطوات سريعة من أجل حسم صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز جناح أيسر أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا في الموسم المقبل.

ودخل برشلونة في مفاوضات للتعاقد مع ويليامز قبل بداية الموسم الماضي، ولكن الصفقة لم تكتمل في ظل مغالاة إدارة بيلباو في مطالبها وتمسكها ببقاء اللاعب.

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