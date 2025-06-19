الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرعة كأس السوبر السعودي تسفر عن مواجهات نارية

اتحاد جدة والقادسية،
اتحاد جدة والقادسية، فيتو

أسفرت قرعة كأس السوبر السعودي عن مواجهتين من العيار الثقيل، في البطولة التي تستضيفها هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، لتكون أولى بطولات الموسم الكروي الجديد في السعودية.

وتقام البطولة بنظام نصف النهائي، حيث يتأهل الفائزان من المواجهتين إلى المباراة النهائية لتحديد بطل السوبر السعودي لهذا الموسم.

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الحالي 4 فرق هي بطل ووصيف الدوري، وبطل ووصيف كأس الملك.

وتقام بطولة السوبر السعودي هذا الموسم في هونغ كونغ في إطار استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز الانتشار العالمي للكرة السعودية وجذب جماهير جديدة في القارة الآسيوية.

نتائج قرعة السوبر السعودي 

تضم نسخة هذا الموسم كلًا من:

الاتحاد (بطل الدوري وكأس الملك)

الهلال (وصيف الدوري)

القادسية (وصيف كأس الملك)

النصر (ثالث الدوري)

وأسفرت القرعة التي أجريت، اليوم الخميس، عن مواجهات نارية، حيث يلتقي النصر مع اتحاد جدة، فيما يصطدم القادسية بفريق الهلال.

وسيلعب الفائز من المبارة الأولى، ضد الفائز من اللقاء الثاني، في المباراة النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس السوبر السعودي السوبر السعودي الاتحاد النصر القادسية الهلال

مواد متعلقة

3 أندية إيطالية وفريق تركي يتصارعون على ضم نجم النصر السعودي

سباليتي يكشف رأيه النهائي في تدريب النصر السعودي

إقامة كأس السوبر السعودي في هونج كونج

شاهد، لحظة تسلم اتحاد جدة كأس خادم الحرمين

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس في كأس العالم للأندية

الحرس الثوري يطالب بإخلاء مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي قبل قصفه

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1595 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 19 يونيو 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قرارات حاسمة لمحافظ بني سويف بعد كارثة الرسوب الجماعي بالإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذاءه (فيديو)

ما معنى «ذي المعارج»؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

آل البيت النبوي في مصر.. يحيى الشبيه، أقرب الناس شبها بجده صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية