قرعة كأس السوبر السعودي تسفر عن مواجهات نارية

أسفرت قرعة كأس السوبر السعودي عن مواجهتين من العيار الثقيل، في البطولة التي تستضيفها هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، لتكون أولى بطولات الموسم الكروي الجديد في السعودية.

وتقام البطولة بنظام نصف النهائي، حيث يتأهل الفائزان من المواجهتين إلى المباراة النهائية لتحديد بطل السوبر السعودي لهذا الموسم.

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الحالي 4 فرق هي بطل ووصيف الدوري، وبطل ووصيف كأس الملك.

وتقام بطولة السوبر السعودي هذا الموسم في هونغ كونغ في إطار استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز الانتشار العالمي للكرة السعودية وجذب جماهير جديدة في القارة الآسيوية.

نتائج قرعة السوبر السعودي

تضم نسخة هذا الموسم كلًا من:

الاتحاد (بطل الدوري وكأس الملك)

الهلال (وصيف الدوري)

القادسية (وصيف كأس الملك)

النصر (ثالث الدوري)

وأسفرت القرعة التي أجريت، اليوم الخميس، عن مواجهات نارية، حيث يلتقي النصر مع اتحاد جدة، فيما يصطدم القادسية بفريق الهلال.

وسيلعب الفائز من المبارة الأولى، ضد الفائز من اللقاء الثاني، في المباراة النهائية.

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