لاعب ليفربول يتقرب من الانضمام إلى الدوري الألماني

يرغب فريق باير ليفركوزن الألماني في الحصول على خدمات جابريل كوانساه مدافع ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير الميركاتو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، كوانساه مدافع ليفربول البالغ من العمر 22 عامًا منفتح على الانتقال إلى فريق المدرب إريك تين هاج، لكن لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

كوانساه مدافع ليفربول

لم ينجح كوانساه في حجز مكان أساسي ضمن تشكيلة للمدرب الهولندي أرني سلوت الموسم المنقضي، حيث فضل الاعتماد على إبراهيما كوناتي إلى جانب فيرجيل فان ديك في مركز قلب الدفاع.

ونتيجة لذلك لم يشارك المدافع الإنجليزي سوى في 488 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال 13 مباراة.

ليفربول يطلب 70 مليون يورو لبيع نونيز إلى عملاق الدوري الإيطالي

ومن ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز وافق على الانتقال إلى نابولي خلال الانتقالات الصيفية الحالي، في خطوة تعني نهاية مشواره مع ليفربول بعد 3 سنوات لم ينجح خلالها في فرض نفسه كمهاجم أساسي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، بدأ نابولي مفاوضاته رسميًا مع ليفربول للتعاقد مع نونيز، وأفادت بأن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا منح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة والانضمام إلى الفريق الإيطالي.

ليفربول يطلب رقما ضخما لبيع نونيز إلى نابولي

وبحسب التقرير، حدد ليفربول سعر اللاعب بـ70 مليون يورو (نحو 59.8 مليون جنيه إسترليني)، منها 65 مليون يورو تُدفع مقدمًا، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت إضافية.

لكن إدارة نابولي ترى أن هذا المبلغ "مرتفع" ويصعب تلبيته في ظل سياسة النادي الحالية، ما يدفعها إلى دراسة خيارات أخرى في حال تعثر الصفقة.

ومن ضمن البدائل التي يدرسها النادي، يجري نابولي مفاوضات موازية مع أودينيزي للتعاقد مع المهاجم الشاب لورينزو لوكا، الذي تألق في الموسم الماضي وسجل 12 هدفًا في الدوري الإيطالي.

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